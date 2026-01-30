Реклама

09:31, 30 января 2026

Рубль предложили расщепить ради спасения сбережений россиян

Кирилл Луцюк

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Для того, чтобы спасти сбережения граждан от обесценивания, власти России могли бы расщепить рубль на обычные средства платежа и на индексируемые, используемые для обмена и накопления. С такой инициативой выступил директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Некипелов. Его процитировали «Известия».

В отличие от тех денег, что человек хранит «под подушкой», индексируемые рубли не будут постоянно дешеветь. Некипелов полагает, что эти деньги надо привязать к корзине биржевых товаров, а Банк России будет почти в ежедневном режиме обновлять котировки.

Помимо того, что такой рубль сведет к минимуму риски обесценивания денег, он будет отличаться повышенной привлекательностью в качестве средства международных расчетов.

В Банке России, комментируя эту инициативу, напомнили, что в стране уже есть инструмент, защищающий сбережения от инфляции. Речь идет об облигациях с индексацией дохода по инфляции.

В прошлом году внимание 36 процентов жителей России привлекали депозиты со сроком размещения на три месяца, 35 процентов отдавали предпочтение вкладам на полгода. Еще 29 процентам приглянулись вклады на год.

