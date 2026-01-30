Реклама

11:39, 30 января 2026Россия

Российский участник СВО с необычным позывным раскрыл его происхождение

Боец СВО с позывным Колхозник рассказал, что получил его за происхождение и удар
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский участник специальной военной операции (СВО) с необычным позывным — Колхозник — раскрыл его происхождение. Слова военнослужащего приводятся в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Боец сообщил интервьюеру, что такое прозвище он получил еще на гражданке. В первую очередь его прозвали Колхозником за происхождение — мужчина родился в деревне. Вторая причина, по которой друзья дали будущему военному такое прозвище, — любовь к так называемым «колхозным ударам» в единоборствах, которыми увлекался мужчина. Так называют приемы, которых противник не ожидает в бою и которые вводят его в ступор.

Как рассказал Колхозник, уйдя на СВО, он решил оставить за собой это прозвище и сделать его позывным.

Ранее один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал загадочную надпись на форме подчиненного. В тексте встретились похожие на запрещенные российским законодательством символы.

