04:57, 30 января 2026Силовые структуры

Суд изъял имущество у рекордсмена-взяточника из МВД

Суд изъял имущество у экс-сотрудника МВД Сатюкова, получившего взятку 5 млрд руб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал в доход государства активы экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении взяток на 5 миллиардов рублей в криптовалюте, рассказал один из участников процесса. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что процесс прошел в закрытом режиме.

«Суд удовлетворил полностью исковое заявление Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова», — говорится в сообщении.

Дело в отношении экс-сотрудника МВД возбудили в августе 2023 года. По версии следствия, он и его подчиненный Дмитрий Соколов вымогали взятку у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил от него криптовалюту почти на 5 миллиардов рублей. Сейчас он находится за границей и объявлен в международный розыск.

Ранее у родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») нашли десятки счетов.

