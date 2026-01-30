Реклама

08:31, 30 января 2026Забота о себе

Опровергнут распространенный миф о больших пенисах

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Существует мнение, будто чем больше размер пениса, тем сильнее удовольствие женщины от секса, заявил сексолог Эсекиэль Лопес. В эфире радиостанции FM Mundo он опроверг этот распространенный миф.

По словам Лопеса, большой пенис не гарантирует удовольствие. Напротив, женщина во время секса с таким партнером может испытывать дискомфорт, боль и страх, предупредил он.

Специалист убежден, что размер полового члена не имеет значения. Самое главное — насколько хорошо мужчина взаимодействует с партнершей на физическом и эмоциональном уровнях. Лопес добавил, что этот и другие мифы о сексе возникают из-за недостатка информации и полового воспитания, основанного на реальных фактах.

Ранее сексолог Диана Соминина призвала мужчин не увлекаться просмотром порно. По ее мнению, в противном случае у них могут появиться проблемы с потенцией.

