Швабра оказалась оружием в совершенном россиянкой преступлении

В Воронеже женщина получила 15 лет за убийство знакомого шваброй и ножом

В Воронеже суд приговорил 42-летнюю местную жительницу к 15 годам лишения свободы за расправу над 48-летним знакомым шваброй и ножом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.

Фигурантка ранее была судима, в том числе по статье о расправе. Она признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину она признала. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Как установил суд, преступление произошло в мае 2025 года в квартире дома, расположенного в переулке Чаплыгина в Воронеже. Тогда осужденная устроила застолье с пострадавшим. В какой-то момент они поссорились. Тогда она схватила нож и деревянную швабру и напала на мужчину. В результате от полученных телесных повреждений он не выжил.

