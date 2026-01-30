Реклама

15:29, 30 января 2026Силовые структуры

Швабра оказалась оружием в совершенном россиянкой преступлении

В Воронеже женщина получила 15 лет за убийство знакомого шваброй и ножом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Воронеже суд приговорил 42-летнюю местную жительницу к 15 годам лишения свободы за расправу над 48-летним знакомым шваброй и ножом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.

Фигурантка ранее была судима, в том числе по статье о расправе. Она признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину она признала. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Как установил суд, преступление произошло в мае 2025 года в квартире дома, расположенного в переулке Чаплыгина в Воронеже. Тогда осужденная устроила застолье с пострадавшим. В какой-то момент они поссорились. Тогда она схватила нож и деревянную швабру и напала на мужчину. В результате от полученных телесных повреждений он не выжил.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет житель Новосибирской области. Он поджег дом с женщиной и двумя ее детьми внутри.

