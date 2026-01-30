Реклама

17:21, 30 января 2026Интернет и СМИ

Сообщение о запитывании энергосети Мурманской области от атомных подлодок оказалось фейком

В Мурманске опровергли сообщение о запитывании энергосети от реакторов подлодок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В соцсетях распространилось сообщение якобы от МЧС Мурманской области о запитывании энергосети от реакторов атомных подводных лодок. Авторы новости пишут, что область уже несколько дней живет в режиме ЧС: массовый блэкаут, холодные квартиры, остановленный транспорт, людям раздают хлеб и тушенку. Причина — обрыв старых ЛЭП после сильного снегопада.

«Самое тревожное — способ "спасения". Власти решили временно запитать регион от ядерных реакторов атомных подлодок Северного флота. Свет частично вернулся, но эксперты предупреждают: реакторы АПЛ не рассчитаны на такую нагрузку. Риск перегрева, аварии и радиационных последствий — реален. Обещают все восстановить в ближайшие дни. Но цена ошибки может оказаться слишком высокой», — указывают они.

Однако оперштаб Мурманской области в своем Telegram-канале сообщил, что новость — фейк.

«В социальных сетях, чатах пытаются распространить фейковую паническую информацию. Это — фейк! Помните, что распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации, не публикуйте фейки сами и не пересылайте их родным и близким», — призвали в оперштабе области.

Примечательно, что МЧС Мурманской области репостнул в свой Telegram-канал сообщение опершатаба.

В свою очередь, губернатор региона Андрей Чибис во вторник, 27 января, сообщил, что в Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества. Это связано с техническими особенностями работы внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения. Работы по ЗАТО г. Североморск продолжаются

Андрей Чибисгубернатор Мурманской области

Позднее в этот же день Чибис рассказал, что восстановлено электроснабжение в ЗАТО г. Североморск. Он добавил, что точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время.

При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал «Ленте.ру», что теоретически такое подключение возможно, однако на это нужно время. Он добавил, что опору ЛЭП проще и быстрее установить, чем переоборудовать атомную подводную лодку на выдачу вовне своей электроэнергии.

«Это нерационально», — сообщил аналитик.

Сообщение якобы от МЧС Мурманской области о запитывании энергосети от реакторов атомных подводных лодок не получило распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

