Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
06:36, 30 января 2026АвтоЭксклюзив

Назван способ получить компенсацию за падение сосульки на машину

Юрист Коняхин: При падении сосульки на авто владелец имеет право на компенсацию
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: justkgoomm / Shutterstock / Fotodom  

Ежегодно в России тысячи автовладельцев сталкиваются с ситуациями, когда лед и снег, падающие с крыш зданий, повреждают припаркованные машины, сообщил эксперт и практикующий юрист компании «Волан М» Виталий Коняхин. О том, кто несет ответственность за причиненный вред и какие действия должен предпринять для защиты своих прав водитель, он рассказал «Ленте.ру».

По словам юриста, владелец здания обязательно должен своевременно очищать крышу от скопившегося снега, наледи, чтобы предотвратить такую ситуацию. Это требование установлено законом.

Если снег упал именно с крыши конкретного дома, обязанность возлагается на собственника либо организацию, управляющую зданием, указал Коняхин. Чаще всего речь идет о жилищно-коммунальной службе, уточнил он.

При возникновении инцидента потерпевший автовладелец вправе требовать компенсации ущерба, отметил эксперт. Для доказательства своей правоты следует выполнить ряд действий.

Материалы по теме:
Штраф за езду без страховки ОСАГО: сумма в 2026 году, как проверяют полис
Штраф за езду без страховки ОСАГО:сумма в 2026 году, как проверяют полис
21 января 2026
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года:новые правила расчета
27 января 2026

Во-первых, необходимо сразу же зафиксировать повреждения и место происшествия, обозначил собеседник «Ленты.ру». Сделать это можно посредством фото- и видеосъемки. Также желательно найти свидетелей события. Кроме того, сотрудники полиции могут зафиксировать факт происшествия, обстоятельства и составить протокол.

Во-вторых, следует связаться с управляющей компанией, направив письменную претензию о случившемся инциденте, обратил внимание юрист. Организация обязана отреагировать на жалобу, зафиксировать повреждение и принять меры по уборке снега.

Далее, по словам эксперта, нужно оценить размер ущерба. Для подсчета стоимости восстановительного ремонта можно обратиться в независимую экспертную компанию. Полученное заключение станет аргументом при судебном разбирательстве.

Если договориться в мирном порядке не получается, Коняхин посоветовал обратиться с исковым заявлением в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Дополнительно можно воспользоваться услугами юристов.

Пострадавшему владельцу транспортного средства важно действовать оперативно и последовательно. Своевременные действия позволят значительно повысить шансы на успешное разрешение спора, получение справедливой компенсации

Виталий Коняхинюрист

«Если УК игнорирует ваше обращение или отказывается признавать свою вину, не стоит опускать руки. Следующим шагом может стать обращение в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Этот орган осуществляет надзор за деятельностью управляющих компаний. Именно он может вынести предписание об устранении нарушений. Также может быть целесообразно уведомить органы местного самоуправления, если речь идет о грубом нарушении правил безопасности», — заключил эксперт.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказывали, что сосульки и снеговые свесы с домов обязаны убирать как только они образуются, но работы в плохую погоду и темное время суток недопустимы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил чрезвычайное положение в США. О какой угрозе идет речь?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России назвали лучшего переговорщика от Европы для контактов с Москвой

    В России призвали ввести полную выплату по уходу за больным ребенком независимо от стажа

    Известного актера назвали ящерицей в парике из-за внешности на премьере фильма

    Останки таинственно исчезнувшего юноши опознали через 10 лет

    Назван способ получить компенсацию за падение сосульки на машину

    Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы с Украины от рукопожатия с ней

    Перечислены главные проблемы Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok