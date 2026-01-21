Реклама

06:30, 21 января 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам раскрыли требования к уборке снега и наледи с крыш

Роскачество: Сосульки и снег больше 30 сантиметров должны убирать с крыш сразу
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Semyon Prudiy / Shutterstock / Fotodom  

Ответственность за очистку снега, уборку наледи и сосулек с крыш и фасадов зависит от типа здания. Сосульки и снеговые свесы с домов обязаны убирать как только они образуются. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Роскачества.

«В частном доме обязанность лежит на собственнике — он отвечает за расчистку участка и придомовой территории. В многоквартирном доме уборкой занимается управляющая компания или товарищество собственников жилья (ТСЖ), которые должны следить за состоянием кровли. В нежилых зданиях, таких как офисы или торговые центры, очисткой занимаются собственники объекта недвижимости», — сообщили в организации.

Там пояснили, что сроки очистки зависят от региона, а требования устанавливаются региональными властями.

«Сосульки и снеговые свесы обязаны убирать как только они образуются, но работы в плохую погоду и темное время суток недопустимы. Снег высотой более 30 сантиметров также убирается с крыши сразу», — пояснили в Роскачестве.

В остальных случаях снег с крыш вдоль пешеходных зон, игровых площадок, основных магистралей, а также крыши подъездов обязаны убирать в течение двух суток после снегопада, другие кровли — в течение трех суток, напомнили эксперты. При этом за несвоевременную уборку снега и сосулек управляющей компании может грозить штраф, особенно если речь идет об угрозе для жизни и здоровья прохожих.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о том, что в Москве месячная норма осадков выпала за две недели января. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 48,5 миллиметра снега при месячной норме в 52 миллиметра. На метеостанции в МГУ 15 января осадкомеры зафиксировали 60 миллиметров снега, тогда как норма на конец января составляет 54 миллиметра.

