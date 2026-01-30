Реклама

19:08, 30 января 2026Мир

Спецпредставитель Путина дал совет Украине

Дмитриев посоветовал Украине и Европе полностью поддержать мирный план Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Украине и европейским странам стоит поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«Украине и Европе необходимо полностью поддержать мирный план Трампа, вместо того, чтобы обвинять друг друга», — посоветовал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о задержках с поставками ракет со стороны западных союзников. По его словам, закупку американских ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot осуществляют европейские страны. Однако из-за отсутствия оплаты со стороны Запада ракеты не поступили на Украину «тогда, когда они были необходимы».

При этом западные источники газеты The Financial Times (FT) заявили, что слова украинского лидера являются неверными.

