Средний срок ипотеки в России побил рекорд

Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума в 2025 году

К концу 2025 года средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума, превысив 26 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

В декабре средний срок составлял 26 лет и почти 2 месяца. При этом в ноябре показатель был на уровне 25 лет и 9 месяцев, а в декабре 2024 года — 25 лет и 4 месяцев. В то же время средняя ставка по кредитам на жилье с учетом льготных программ снизилась с 7,93 процента в ноябре до 7,59 процента в декабре.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал комфортную для россиян ипотечную ставку. По его словам, ставка может считаться выгодной для заемщиков, если опустится ниже 16 процентов.