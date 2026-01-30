Реклама

Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

Алан Босиков
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей. Об этом сообщил Telegram-канал «ИНДИЯ "АХМАТ" МО РФ».

Военнослужащего с позывным Псих не стало весной 2025 года. Он служил в зоне СВО с осени 2023 года, уйдя на спецоперацию добровольцем. Он был снайпером.

Свой последний бой Псих принял 9 марта 2025 года. «Пятеро детей будут расти на рассказах о том, кем был их отец. А он был Героем», — заключает канал.

Ранее в зоне СВО не стало отца десятерых детей. Мужчине было 60 лет, до ухода на спецоперацию он жил в Бурятии. Контракт с Минобороны он — так же, как и Псих — подписал добровольно.

