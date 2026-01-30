Реклама

21:31, 30 января 2026Спорт

Тарасова раскритиковала организаторов Олимпиады из-за Гуменника и Петросян

Тарасова: С какой стати Петросян и Гуменник выступают на Олимпиаде первыми?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала организаторов Олимпиады из-за ранних стартовых номеров, присвоенных российским фигуристам Петру Гуменнику и Аделии Петросян. Ее слова прозвучали в эфире «Прокат Шоу», опубликованном на YouTube-канале Okko Спорт.

«С какой стати Петросян и Гуменник выступают на Олимпиаде первыми? Ну почему так с нами? У меня вопросы не прекращаются. Я так расстраиваюсь, знаете, даже плачу. Как могли нас исключить, и еще потом допустить двух, и еще на них какие-то санкции?» — сказала Тарасова.

Тренер отметила, что российские спортсмены долгое время украшали мировое фигурное катание и вели его вперед. «Что же вы делаете? Теперь наши будут открывать Олимпийские игры», — резюмировала она.

Ранее Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. По словам Тарасовой, если Гуменник сумеет сохранить свою форму к соревнованиям, он будет способен побороться за медали.

Петросян и Гуменник — единственные российские фигуристы, которые выступят на Олимпиаде-2026. Они успешно прошли квалификацию, а затем получили приглашение на соревнования от Международного олимпийского комитета. Фигуристы, как и представители других видов спорта, выступят на Играх в нейтральном статусе.

