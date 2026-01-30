Реклама

04:10, 30 января 2026

Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США

Трамп заявил, что объявит кандидатуру нового главы ФРС США утром 30 января
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) утром в пятницу, 30 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Имени кандидата политик не раскрыл, но отметил, что это «кто-то, кого все знают в финансовом мире».

Ранее глава Белого дома заявил, что руководитель ФРС США Джером Пауэлл вредит стране и ее национальной безопасности. Так политик прокомментировал решение американского регулятора не снижать ставку, оставив ее на уровне 3,5-7,75 процента. По мнению Трампа, у главы ФРС не было совершенно никаких причин отказываться от уменьшения ставки.

Нещадно критикуемый Трампом Пауэлл, который покинет пост в мае, отказался отвечать на вопросы журналистов о своих планах на будущее, а также о нападках на него со стороны Белого дома.

