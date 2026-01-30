Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 30 января 2026Мир

Трамп рассказал об армаде движущихся к Ирану кораблей

Трамп: Армада движущихся к Ирану кораблей больше той, что была у Венесуэлы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В сторону Ирана сейчас движется армада американских кораблей — крупнее, чем была у Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

«В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», — рассказал он.

Глава государства добавил, что власти Ирана очень хотят заключить сделку с США и только Тегеран знает, существует ли для этого крайний срок.

Ранее Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты. До этого Белый дом рассматривал удары по ядерным объектам после подавления протестов в Иране, но тогда президент отложил решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В США заявили о подготовке лидеров Ирана к бегству

    Дмитриев обвинил «злобную Каллас» в подрыве мирного процесса

    В России назвали тревожные признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению

    В США заявили о запланированной встрече Дмитриева с администрацией Трампа

    Трамп рассказал об армаде движущихся к Ирану кораблей

    Главу военного комитета НАТО раскритиковали из-за слов о России

    В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok