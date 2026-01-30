Трамп рассказал об армаде движущихся к Ирану кораблей

Трамп: Армада движущихся к Ирану кораблей больше той, что была у Венесуэлы

В сторону Ирана сейчас движется армада американских кораблей — крупнее, чем была у Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

«В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», — рассказал он.

Глава государства добавил, что власти Ирана очень хотят заключить сделку с США и только Тегеран знает, существует ли для этого крайний срок.

Ранее Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты. До этого Белый дом рассматривал удары по ядерным объектам после подавления протестов в Иране, но тогда президент отложил решение.