У посольства КНДР в Москве обрушилась крыша

Mash: Рухнувшая крыша парковки повредила 10 машин у посольства КНДР в Москве

На территории посольства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве обрушилась крыша парковки. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, металлический навес не выдержал тяжести скопившегося снега. В результате происшествия повреждено десять дипломатических машин. Отмечается, что приехавших к посольству спасателей не пропустили на территорию, поскольку для этого требуется разрешение главы дипмиссии.

Ранее автоэксперты предупредили водителей, что долгая стоянка авто под толстым слоем снега представляет большую угрозу для кузова и электрики транспортного средства. Среди негативных последствий стоянки в сугробе они назвали повреждение лакокрасочного покрытия и продавливание крыши, капота и крышки багажника.