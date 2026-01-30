Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 30 января 2026Мир

У посольства КНДР в Москве обрушилась крыша

Mash: Рухнувшая крыша парковки повредила 10 машин у посольства КНДР в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

На территории посольства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве обрушилась крыша парковки. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, металлический навес не выдержал тяжести скопившегося снега. В результате происшествия повреждено десять дипломатических машин. Отмечается, что приехавших к посольству спасателей не пропустили на территорию, поскольку для этого требуется разрешение главы дипмиссии.

Ранее автоэксперты предупредили водителей, что долгая стоянка авто под толстым слоем снега представляет большую угрозу для кузова и электрики транспортного средства. Среди негативных последствий стоянки в сугробе они назвали повреждение лакокрасочного покрытия и продавливание крыши, капота и крышки багажника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В США раскрыли разницу в отношении Трампа к России и Европе

    Киевляне нашли неожиданный выход на фоне проблем с канализацией

    В Норвегии объяснили недопуск Большунова на гонку под флагом Казахстана

    Жизнь женщины превратилась в ад после посещения стоматолога

    Подсчитан средний возраст воюющих в ВСУ украинцев

    Умерла звезда фильма «Один дома»

    В сеть слили видео секса чиновницы и женатого советника президента Черногории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok