Бывший СССР
04:00, 30 января 2026Бывший СССР

Украинский генерал обвинил власти в попытке представить военных ВСУ как угрозу обществу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой обвинил власти Украины в попытке представить военных как угрозу обществу.

По его словам, в новостях делается акцент, если преступление совершил бывший военный. Офицер отметил, что таким образом киевское руководство сознательно формирует негативный образ.

Кривонос отметил, что власти опасаются военных, как реальной силы, способной смести политиков, когда рано или поздно начнется избирательный процесс. «Поэтому, чтобы этого не произошло, они начинают формировать, шельмовать, назовем это так, образ военных и формировать образ людей, которые могут принести угрозу обществу. Это самая большая проблема», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный для переворота в родной стране может использовать ветеранов Вооруженных сил.

