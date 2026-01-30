Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 30 января 2026Мир

В Европе признали победу России над всем Западом

Дотком: Украина и Запад проиграли России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над всеми западными странами и их ключевыми структурами. Об этом в соцсети X заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

«Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС (Европейского союза), НАТО, правительство США (которое и начало весь этот бардак), ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает. Вот это да! Россия победила их всех», — написал он.

При этом Дотком отметил, что Россия, несмотря на свое выигрышное положение, демонстрирует готовность к мирным переговорам и стремится к нормализации отношений с Западом.

Однако, по его мнению, это якобы является ошибкой. «Новые лидеры захотят вести дела с победителем. Сейчас не время. Американская империя рушится. Китай становится сильнее, многополярный порядок на подходе, не тратьте время на "посредника", который все это начал», — подчеркнул спикер.

Ранее Дотком заявил, что ситуация вокруг Соединенных Штатов и Гренландии может привести к восстановлению отношений между Россией и странами ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Невролог подсказал простой домашний тест для выявления раннего симптома деменции

    Сидни Суини снялась с обнаженной грудью для журнала

    Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

    Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

    Восстановлена картина похищения российского подростка

    В России впервые с начала века упало число легковых машин

    Жители одного региона России бросились за кредитами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok