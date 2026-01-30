Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:05, 30 января 2026Из жизни

В футляре для скрипки нашли набор для охоты на вампиров из прошлого века

В Польше нашли футляр для скрипки с оружием против вампиров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Музее судебной медицины Вроцлавского медицинского университета, Польша, выставили настоящий набор охотника на вампиров XX века. Об этом пишет Need To Know.

Оружие нашли внутри футляра для скрипки. Оно было изготовлено в Польше в 1950-х годах. В набор вошли крест, молитвенник, подсвечник, посеребренные ножи, зеркало, деревянные колья с металлическими наконечниками и гвозди, вероятно, предназначенные для крышек гробов.

В футляре также лежали две бутылки: в одной была святая вода, а во второй — неизвестная жидкость. Ее изучают. Кроме того, в набор положили медальон и оленьи рога. Предполагается, что рога служили для охотника оберегом: в прошлом олень считался символом добра.

Материалы по теме:
«Странная одержимость охватила умы» Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
«Странная одержимость охватила умы»Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
19 октября 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
Вампир из города церквей. Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
Вампир из города церквей.Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
23 декабря 2022

Атрибутика, связанная с вампирами, стала популярной в Европе после публикации романа Брэма Стокера «Дракула» в 1897 году. В первой половине XX века интерес к этим вымышленным монстрам только повысился из-за развития кинематографа. Опасаясь вампиров, люди стали покупать портативные наборы для борьбы с ними. Они продавались в чемоданах и сундуках и обычно производились в Германии.

«Хотя подавляющее большинство таких наборов никогда не использовалось на практике, для нас самое важное — что их содержание идеально передает дух эпохи и отражает самые распространенные народные верования о существах, которые после смерти питались человеческой кровью», — отметил представитель музея.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск заявил, что ему 5000 лет. Он назвал себя вампиром из глубокой древности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    Назван простой улучшающий качество сна напиток

    В Минфине сделали заявление об обелении российской экономики

    Четыре человека стали жертвами ДТП с медицинским автомобилем на российской трассе

    Спецпредставитель Путина дал совет Украине

    На Западе оценили успехи Российской армии на фронте

    Раскрыта сумма долга Роднянского и Дапкунайте перед Союзом кинематографистов

    В России объяснили заявление о необходимости применения «оружия возмездия»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok