В футляре для скрипки нашли набор для охоты на вампиров из прошлого века

В Музее судебной медицины Вроцлавского медицинского университета, Польша, выставили настоящий набор охотника на вампиров XX века. Об этом пишет Need To Know.

Оружие нашли внутри футляра для скрипки. Оно было изготовлено в Польше в 1950-х годах. В набор вошли крест, молитвенник, подсвечник, посеребренные ножи, зеркало, деревянные колья с металлическими наконечниками и гвозди, вероятно, предназначенные для крышек гробов.

В футляре также лежали две бутылки: в одной была святая вода, а во второй — неизвестная жидкость. Ее изучают. Кроме того, в набор положили медальон и оленьи рога. Предполагается, что рога служили для охотника оберегом: в прошлом олень считался символом добра.

Атрибутика, связанная с вампирами, стала популярной в Европе после публикации романа Брэма Стокера «Дракула» в 1897 году. В первой половине XX века интерес к этим вымышленным монстрам только повысился из-за развития кинематографа. Опасаясь вампиров, люди стали покупать портативные наборы для борьбы с ними. Они продавались в чемоданах и сундуках и обычно производились в Германии.

«Хотя подавляющее большинство таких наборов никогда не использовалось на практике, для нас самое важное — что их содержание идеально передает дух эпохи и отражает самые распространенные народные верования о существах, которые после смерти питались человеческой кровью», — отметил представитель музея.

