Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 30 января 2026Мир

В КНР прокомментировали статью о китайских БПЛА на Украине

Китай опроверг статью FT о якобы китайских комплектующих для БПЛА на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Китай опроверг статью, опубликованную британской газетой Financial Times (FT) о якобы поставках китайских комплектующих для БПЛА в конфликте на Украине. Соответствующее письмо от пресс-секретаря посольства КНР в Великобритании публикует Financial Times.

«Ваше большое расследование ("Как Китай может решить исход войны с беспилотниками", 21 января) основано на слухах и надуманных выводах. Это серьезно вводит общественность в заблуждение», — говорится в письме пресс-секретаря Би Хайбо.

Представитель посольства написал, что Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию в украинском конфликте и выступает за переговоры и прекращение боевых действий. Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон, подчеркнул Хайбо.

Китайское посольство призвало газету соблюдать профессиональную этику, прекратить выдвигать необоснованные обвинения в адрес КНР и быть объективными.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин считает целесообразными предстоящие консультации между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он подчеркнул, что диалог является единственным способом урегулировать конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok