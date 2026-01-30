Реклама

Россия
12:00, 30 января 2026Россия

В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

Цеков: Слова главы ООН о жителях Крыма и Донбасса — пример двойных стандартов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: HENRY NICHOLLS / Pool / Reuters

В Крыму отреагировали на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение. Комментарий первого замглавы крымского парламента Сергея Цекова приводит РИА Новости.

Перед этим генсек ООН заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.

«Получается, исходя из логики Гутерриша, если государство издевается над народом, проживающим на части его территории, устраивает геноцид, то ООН просто закроет глаза, так как принцип территориальной целостности важнее?» — задался вопросом политик. В этой связи он напомнил о кейсе Косово. «Все это яркий пример двойных стандартов», — заключил Цеков.

Ранее высказывание генсека ООН о праве жителей Крыма и Донбасса также прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

