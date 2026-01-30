Реклама

Россия
11:37, 30 января 2026Россия

Медведев ответил на заявления о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу

Зампред Совбеза Медведев: Никто не давал Гутерришу право толкования Устава ООН
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу, задавшись вопросом о законности такого толкования Устава ООН. Мнением Медведев поделился в Telegram.

«Вопрос генсеку: "Есть ли у Донбасса и Крыма, присоединенного к Украине в 1956 году, право на самоопределение в смысле статьи 1 Устава ООН, как и у народа Гренландии?". Ответ генсека: "Нет, тут, как считает правовое управление, превалирует принцип территориальной целостности государства". А кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН?» — написал Медведев.

Глава Совбеза заявил, что только Международный суд ООН специально наделен таким правом в силу статьи 96 Устава организации по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН. Медведев добавил, что правом ограниченного толкования наделены и сами государства — участники ООН, а также те же Генассамблея и Совбез, но по вопросам, относящимся к их компетенции.

«Важно отметить и то, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. И где тут генсек?» — заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, поскольку в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН, назвав выводы Секретариата всемирной организации дикими.

