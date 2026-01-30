Генсек ООН отказал народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение. Как на это ответили в России?

Гутерриш заявил о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.

По его словам, к такому выводу пришел Секретариат всемирной организации. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом Антониу Гутерриш генсек ООН

Президент России Владимир Путин заявлял, что жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) навсегда выразили свою позицию по вхождению в состав России. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение

Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение, заявил 29 января глава МИД России Сергей Лавров в интервью TGRT и газете Turkiye.

Он напомнил, что руководство международной организации признало право народа Гренландии на самоопределение, и в этом контексте Москва хочет получить ответ, признается ли аналогичное право за населением Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Крыма.

Лавров указал, что в ситуации с Косово Запад называл основным критерием право народов на самоопределение, в то время как референдумов там не проводилось. Народу Крыма Запад отказывал в праве на самоопределение, применяя принцип территориальной целостности, добавил министр.

У меня большие вопросы. Будем ждать ответа. Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине, — это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря Сергей Лавров глава МИД России

Лавров добавил, что Гутерриш нарушает статью 100 Устава ООН о беспристрастности и нейтральности.

В декабре глава МИД заявил, что Крым и новые регионы России являются неотъемлемыми субъектами РФ. Глава внешнеполитического ведомства России уточнил, что целью Москвы являются не территории. Он объяснил, что речь идет о судьбах людей, чьи предки в том числе осваивали данные земли.

В МИД оценили слова генсека ООН о самоопределении народа Крыма и Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН о самоопределении народа Крыма и Донбасса, назвав выводы Секретариата всемирной организации дикими.

К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым имеет не меньше значения в вопросе обеспечения безопасности России, чем Гренландия для Соединенных Штатов.

В России назвали слова Гутерриша подрывом основ ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПЛ Леонид Слуцкий предупредил, что слова Гутерриша о праве Крыма и Донбасса на самоопределение подрывают основы всемирной организации.

По его словам, избирательный подход к правовым вопросам и позиция генерального секретаря, а также разделение по принципу «исключительности» станут крайне опасным прецедентом.

По «праву сильного» международным законом пытаются вертеть как дышлом Леонид Слуцкий глава ЛДПР

Депутат напомнил, что Устав ООН гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения, в том числе в вопросе права на самоопределение.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что слова генсека доказывают необходимость реформы всемирной организации.

Поитик выразил мнение, что Гутерриш лишает русский народ права на самоопределение.

Эталонный образец западной пропаганды — «это другое» Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

По мнению Миронова, ООН необходимо избавиться от двойных стандартов и концепции «международного порядка, основанного на правилах».