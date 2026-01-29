Реклама

В МИД оценили слова генсека ООН о самоопределении народа Крыма и Донбасса

Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о самоопределении Крыма и Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канала прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерриша о самоопределении народа Крыма и Донбасса, назвав выводы секретариата всемирной организации дикими.

«К каким только диким выводам ни приходил секретариат ООН в последнее время», — написала дипломат.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

