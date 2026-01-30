В Крыму резко отреагировали на слова генсека ООН о самоопределении

Константинов: ООН пробивает очередное дно словами Гутерриша о Крыме

Крым и Донбасс имели полное право на самоопределение. Так на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отреагировал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Этим заявлением ООН пробивает очередное дно. Мы, как и все люди, имеем право на жизнь, а значит имели полное право самоопределиться в условиях угрожавшей нам смертельной опасности. И сделали это предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права. А значит, генсек банально лжет», — написал он.

Чиновник отметил, что мнение Гутерриша по этому вопросу «ничтожно», поскольку этнические, лингвистические и другие особенности жителей Донбасса и Крыма, отличающие их от жителей остальной Украины, очевидны.

Ранее генсек ООН заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел Секретариат всемирной организации.