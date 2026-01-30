Мирошник: В 2025 году горячие точки украинских обстрелов явно сместились

В 2025 году произошло смещение горячих точек обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«За минувший год горячие точки украинских обстрелов явно сместились. В 2025 году каждый третий боеприпас, выпущенный по гражданскому объекту, был направлен на территорию Белгородской области», — сообщил дипломат.

Он добавил, что украинская армия направляла каждый четвертый боеприпас на Курскую область, а каждый пятый — на Херсонскую. По словам Мирошника, интенсивность ударов ВСУ по гражданским росла скачкообразно. Представитель МИД связал это с активизацией переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков описал ситуацию в регионе на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ. Он подтвердил, что украинские подразделения пытались нанести удар беспилотными летательными аппаратами сразу по нескольким районам.