16:00, 29 января 2026Россия

Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

Губернатор Гладков после новости об элите ВСУ у границы заявил об ударах БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) сразу по нескольким районам Белгородской области на фоне новостей о концентрации элиты украинских подразделений у границы России. Это следует из сообщения губернатора этого приграничного региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Как ранее заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, на белгородском направлении были замечены бойцы 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 148-й артиллерийской бригады ВСУ. Эксперт допускал, что эти подразделения могут быть брошены на прорыв государственной границы России.

Гладков сообщил, что за минувшие сутки под удары попали как минимум двенадцать населенных пунктов в шести округах Белгородской области. В части поселков было повреждено имущество граждан, несколько жителей региона получили ранения — один из пострадавших не выжил. «С 07:00 часов 28 января по 07:00 часов 29 января ликвидированы 16 беспилотников. (...) Победа будет за нами!» — описал ситуацию в регионе на фоне переброски ВСУ чиновник.

Ранее о переброске резервов ВСУ к российской границе сообщал и военблогер Михаил Звинчук. Он утверждал, что скопление живой силы ВСУ наблюдается в лесных массивах близ украинских населенных пунктов Рубежное и Бугаевка, которые расположены в непосредственной близости от границы с Россией.

