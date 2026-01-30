В Прибалтике захотели ввести для россиян еще один запрет

В МВД Эстонии предложили запретить покупку недвижимости гражданам России

В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии, у которых нет долгосрочного вида на жительство. С такой инициативой выступил министр внутренних дел республики Игорь Таро, передает ERR.

«Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть и права на покупку недвижимости, поскольку она может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности», — заявил он.

По словам Таро, действующие ограничения недостаточно эффективны, а возможность купить недвижимость гражданами России и Белоруссии угрожает национальной безопасности страны.

В 2024 году Эстония уже выступала с предложением ограничить покупку недвижимости для иностранцев в местах, которые имеют стратегическое значение для государства.