Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:33, 30 января 2026Бывший СССР

В Прибалтике захотели ввести для россиян еще один запрет

В МВД Эстонии предложили запретить покупку недвижимости гражданам России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии, у которых нет долгосрочного вида на жительство. С такой инициативой выступил министр внутренних дел республики Игорь Таро, передает ERR.

«Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть и права на покупку недвижимости, поскольку она может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности», — заявил он.

По словам Таро, действующие ограничения недостаточно эффективны, а возможность купить недвижимость гражданами России и Белоруссии угрожает национальной безопасности страны.

В 2024 году Эстония уже выступала с предложением ограничить покупку недвижимости для иностранцев в местах, которые имеют стратегическое значение для государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    На Украине выяснили уровень неприязни к Трампу

    Сотни заказанных россиянами машин застряли на границе с Китаем

    Бывший ведущий Первого канала высказался о потерях из-за эмиграции

    Москвичам назвали срок потепления

    Лукашенко назвал женщинам секрет красоты

    Россиянка попыталась поджечь торговый центр в Подмосковье

    В ЕС высказались о запрете на въезд участвовавшим в СВО россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok