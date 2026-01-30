Реклама

В России арестовали известного журналиста

В Москве суд заочно арестовал журналиста Солдатова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве суд заочно арестовал журналиста Андрея Солдатова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Солдатов арестован по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и за участие в деятельности иностранной и международной организации, признанной нежелательной в России.

До этого он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил, что его счета в российских банках также были арестованы.

Ранее сообщалось, что в России объявили в розыск известного журналиста.

