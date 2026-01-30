В России отреагировали на заявление Зеленского о Донбассе и ЗАЭС

Сенатор Джабаров: Пока все заявления Зеленского не обнадеживают

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не обнадеживают, сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на слова украинского лидера о Донбассе и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Слова Зеленского дают понять, что говорить о прогрессе в мирных переговорах пока рано, заявил Джабаров. Сенатор отметил, что о ситуации можно судить по непрекращающимся ударам ВСУ по жилым домам и машинам скорой помощи в российских регионах.

Ранее стало известно, что за последние сутки ВСУ совершили массированный налет на регионы России. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

«Я думаю, что надо дождаться сначала переговоров в пятницу, которые продолжатся в Абу-Даби. Пока все заявления Зеленского не обнадеживают. Он только что заявил, что не сдаст россиянам без боя Донбасс и Запорожскую станцию, хотя это давно на нашей территории уже все», — сказал Джабаров.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам главы Белого дома, ему было «очень приятно», что президент России ответил согласием на его просьбу.