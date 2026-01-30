В России призвали ввести полную выплату по уходу за больным ребенком независимо от стажа

Депутат Чернышов призвал к полной выплате по уходу за больным ребенком для всех

В России предложили установить гарантированную 100-процентную оплату пособия по временной нетрудоспособности работающим родителям, имеющим несовершеннолетних детей, независимо от их страхового стажа. Инициатива была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым главе Минтруда Антону Котякову. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В нем Чернышов отметил, что в настоящее время, согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ, размер пособия по временной нетрудоспособности как в случае заболевания самого застрахованного лица, так и при необходимости ухода за больным ребенком напрямую определяется продолжительностью его страхового стажа.

Выплата составляет 60 процентов среднего заработка при стаже до 5 лет, 80 процентов — при стаже от 5 до 8 лет и 100 процентов — только при стаже более 8 лет Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

«При этом в случае заболевания детей от 8 лет оплата даже первых 10 дней больничного по уходу также зависит от указанного стажа. Данная норма создает существенную финансовую уязвимость для многих молодых семей», — рассказал вице-спикер Госдумы.

Он объяснил, что в случаях, когда страховой стаж одного из родителей формировался с перерывами в связи с получением образования, сменой места жительства и так далее, к моменту достижения ребенком 9-10 лет требуемые 8 лет стажа часто отсутствуют.

«Как следствие, основной кормилец семьи, не набравший этот стаж даже с учетом всех засчитываемых периодов, при наступлении страхового случая теряет от 20 до 40 процентов дохода. Таким образом, молодая семья с детьми школьного возраста оказывается в ситуации финансовой уязвимости, когда временная нетрудоспособность ведет к существенным материальным потерям и подрывает стабильность и благополучие семьи», — рассказал Чернышов.

В связи с указанным прошу (...) рассмотреть предложение об установлении гарантированной 100-процентной оплаты пособия по временной нетрудоспособности работающим родителям, имеющим несовершеннолетних детей, независимо от их страхового стажа. Эта норма должна применяться за первые 10 календарных дней временной нетрудоспособности в каждом случае ухода за больным ребенком, но не более трех раз в течение одного календарного года на каждого работающего родителя Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

По истечении десятидневного периода, а также в случае исчерпания установленного лимита обращений расчет пособия должен производиться в общем порядке в зависимости от страхового стажа, призвал вице-спикер Госдумы.

По словам политика, указанная мера станет действенной поддержкой для миллионов семей в критический период, позволив родителям сосредоточиться на выздоровлении ребенка.

«Установленные разумные ограничения обеспечат сбалансированность и финансовую устойчивость системы обязательного социального страхования. В долгосрочной перспективе это будет способствовать укреплению института семьи, снижению социального стресса и созданию более благоприятных условий для воспитания детей, что отвечает стратегическим задачам демографического развития Российской Федерации», — заключил он.

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не включать выходные в ежегодный оплачиваемый отпуск. По словам Слуцкого, Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Он объяснил, что если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право.