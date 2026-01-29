Реклама

Россия
09:55, 29 января 2026Россия

В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

В ЛДПР призвали не включать выходные в число дней отпуска работника
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не включать выходные в ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

«На сегодняшний день Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право», — заметил Слуцкий.

По его словам, реальный отпуск сотрудника на самом деле намного короче. Он подчеркнул, что в партии такую систему считают несправедливой. Новый законопроект, предлагающий не включать в основной отпуск выходные дни, внесут в Госдуму 29 января.

В ЛДПР заметили, что подобная мера пойдет на пользу как сотруднику, так и экономике страны в целом.

Ранее россиянам дали совет по отпуску в феврале. Эксперты отмечают, то это один из самых невыгодных для отпуска месяцев, так что лучше выбрать какой-то другой.

