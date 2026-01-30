В России в 2025 году резко вырос спрос на подержанные машины из одной страны

Целиков: Импорт автомобилей с пробегом из Китая вырос в 3,5 раза в 2025 году

По итогам 2025 года объем ввоза автомобилей с пробегом из Китая увеличился относительно 2024-го в 3,5 раза. Всего за прошлые 12 месяцев было импортировано 81,2 тысячи машин старше трех лет, пишет в своем Telegram-канале эксперт Сергей Целиков.

Аналитик отмечает, что львиная доля ввезенных машин достаточно свежая: порядка 40 процентов общего объема приходится на легковые автомобили 2022 года выпуска, еще около 45 процентов — на 2021 год. На машины с двигателями мощнее 160 лошадиных сил приходится 56,4 процента ввезенных из Поднебесной подержанных транспортных средств.

Наибольшим спросом у россиян пользовались подержанные Toyota — по итогам 2025 года объем ввоза составил около 15 тысяч экземпляров.

Кроме того, в перечень наиболее популярных вошли Volkswagen (11,1 тысячи машин), Honda (10,3 тысячи штук), BMW (4,7 тысячи штук), Audi (4,6 тысячи штук), Hyundai (3,9 тысячи штук), Geely (3,4 тысячи штук), Changan (3,3 тысячи штук), Kia (2,5 тысячи штук), Nissan (2,2 тысячи штук).

В модельном рейтинге самыми востребованными у россиян оказались Toyota Corolla и RAV4 — их было импортировано 3912 и 3476 экземпляров соответственно. Помимо этого, покупатели заказывали Honda Breeze (2269 штук), BMW X3 (1964 штуки), Honda CR-V (1941 штука).

Ранее сообщалось, что в 2025 году жители России потратили рекордную сумму на приобретение подержанных автомобилей — 7,25 триллиона рублей, что на 4,3 процента превышает результат 2024 года.