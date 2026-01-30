В сети уличили известную модель в умалчивании правды о пластике

Косметолог Бейли уличила модель Амелию Грэй в умалчивании правды о пластике

Блогерша и косметолог Молли Бейли уличила известную американскую модель и телеведущую Амелию Грэй Хэмлин в умалчивании правды о пластике. Пост с обвинениями она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 146 тысяч подписчиков.

Врач разместила в соцсети снимки 24-летней дочери актрисы и бизнесвумен Лизы Ринны, на которых, по ее мнению, хорошо видны изменения во внешности. «Амелия Грэй Хэмлин, которая снялась в шоу о нереалистичных стандартах красоты, увековечила нереалистичные стандарты красоты. Это уровень бреда, к которому я стремлюсь», — с иронией отметила она.

Бейли считает, что за свою жизнь, помимо пластики груди, знаменитость сделала ринопластику, подтяжку лица, удалила комки Биша, а также ввела филлеры в щеки, губы и челюсть. «Генетика Ринны сильнее, чем мы думали», — пошутила она, указав на мать манекенщицы.

Ранее Амелия Грэй публично рассказала, что сделала пластику груди из-за возлюбленного, который был старше ее. Также она призналась, что прибегала к ринопластике, но в то же время опровергла слухи о введении филлеров в губы.