Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:27, 30 января 2026Ценности

В сети уличили известную модель в умалчивании правды о пластике

Косметолог Бейли уличила модель Амелию Грэй в умалчивании правды о пластике
Мария Винар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Блогерша и косметолог Молли Бейли уличила известную американскую модель и телеведущую Амелию Грэй Хэмлин в умалчивании правды о пластике. Пост с обвинениями она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 146 тысяч подписчиков.

Врач разместила в соцсети снимки 24-летней дочери актрисы и бизнесвумен Лизы Ринны, на которых, по ее мнению, хорошо видны изменения во внешности. «Амелия Грэй Хэмлин, которая снялась в шоу о нереалистичных стандартах красоты, увековечила нереалистичные стандарты красоты. Это уровень бреда, к которому я стремлюсь», — с иронией отметила она.

Бейли считает, что за свою жизнь, помимо пластики груди, знаменитость сделала ринопластику, подтяжку лица, удалила комки Биша, а также ввела филлеры в щеки, губы и челюсть. «Генетика Ринны сильнее, чем мы думали», — пошутила она, указав на мать манекенщицы.

Ранее Амелия Грэй публично рассказала, что сделала пластику груди из-за возлюбленного, который был старше ее. Также она призналась, что прибегала к ринопластике, но в то же время опровергла слухи о введении филлеров в губы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

    Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok