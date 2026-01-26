Реклама

Модель Амелия Грэй сделала неудачную пластику груди из-за возлюбленного

Variety: Модель Амелия Грэй неудачно увеличила грудь из-за возлюбленного
Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская модель и телеведущая Амелия Грэй Хэмлин сделала неудачную пластику из-за возлюбленного. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью Variety.

24-летняя дочь актрисы и бизнесвумен Лизы Ринны рассказала, что сделала пластику груди три раза. В первый раз она уменьшила бюст по медицинским показаниям, чтобы предотвратить сепсис от инфекции, вызванной кольцом для сосков.

Во второй раз Грэй решилась на операцию ради мужчины, с которым она встречалась несколько лет назад. По словам девушки, он был старше ее. «Я вроде как позволила его восприятию красоты повлиять на мой выбор, и я решила увеличить грудь. Но это также превратилось в экстренную медицинскую операцию, потому что она буквально не могла справиться с тем, что в нее вложили. Дошло до того, что импланты просто давили на нервы. В итоге мне пришлось сделать 14-часовую реконструктивную операцию», — объяснила она.

Кроме того, знаменитость призналась, что прибегала к ринопластике, но в то же время опровергла слухи о применении филлеров для губ. «У меня всегда были такие губы. Я делаю процедуру под названием SkinVive — это инъекция увлажняющего крема, а не филлер», — подчеркнула собеседница издания.

В декабре прошлого года модель Амелия Грей опубликовала в соцсетях откровенные снимки.

