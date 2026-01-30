Реклама

В США возмутились после заявления конгрессмена о Путине

Слова конгрессмена Бэкона о Путине вызвали возмущение экс-разведчика Риттера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дон Бэкон

Дон Бэкон. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Слова члена Палаты представителей США Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине вызвали возмущение военного аналитика и экс-разведчика Скотта Риттера. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон написал в соцсетях, что для завершения конфликта на Украине нужно предоставить Киеву больше оружия, ввести жесткие санкции против России и «дать понять» российскому президенту, что Москва якобы не сможет победить.

«Я почти уверен, что именно Россия бомбардировками заставила Украину подчиниться, а не наоборот», — написал Риттер в ответ на публикацию Бэкона.

В ноябре член Палаты представителей США Дон Бэкон резко раскритиковал мирный план президента Дональда Трампа по Украине. Он также возмутился тому, что администрация американского лидера ведет переговоры с Россией и не вовлекает в них европейцев.

