В США заявили о подготовке лидеров Ирана к бегству

Бессент: Режим Ирана срочно переводит средства в банки по всему миру

Власти Ирана срочно переводят деньги в банки по всему миру, готовясь к бегству из страны. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в социальной сети Х.

«Подобно крысам на тонущем корабле, режим лихорадочно переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру. Можете быть уверены, министерство финансов примет меры», — написал он.

Министр также обвинил иранских лидеров в том, что они тратили доходы от продажи ресурсов на разработку ракет и ядерного оружия вместо строительства «процветающего Ирана». Бессент заверил, что Вашингтон «продолжит преследовать коррумпированную элиту, которая обогащается за счет иранского народа».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в сторону Ирана движется армада американских кораблей — крупнее, чем была у Венесуэлы.