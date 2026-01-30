Реклама

Бывший СССР
22:39, 30 января 2026Бывший СССР

В ВСУ стали отправлять любовниц на курсы повышения квалификации

РИА Новости: В ВСУ отправляют жен и любовниц на курсы повышения квалификации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выработало систему быстрого продвижения по службе дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, женщин отправляют на курсы повышения квалификации, после чего отправляют «на высокую должность в глубоком тылу». В ведомстве уточнили, что, как правило, на курсы повышения квалификации отправляются те, кто проявил себя на передовой, однако «все чаще там оказываются молодые девушки в возрасте около 20 лет». Также отмечается, что дочери, жены и любовницы чиновников получают удостоверения ветеранов боевых действий. В последствии их переводят на еще более высокую должность в военном вузе либо в оперативном командовании.

Ранее сообщалось, что супруга командира 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майора Владимира Фокина Юлия начала выполнять свои задачи в бригаде, находясь на черноморском побережье Одесской области. Источник в российских силовых структурах рассказал, что Фокин посодействовал в том, чтобы его жену перевели к нему бригаду. При этом она получила должность пиарщика.

    

