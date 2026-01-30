Реклама

Экономика
18:53, 30 января 2026Экономика

Венецию захватило желе с исчезающим анусом

Daily Mail: Венецию захватывает морской орех с исчезающим анусом
Александра Качан (Редактор)

Фото: SaskiaAcht / Shutterstock / Fotodom

Каналы Венеции начало захватывать бородавчатое гребенчатое желе, или морской орех (Mnemiopsis leidyi) — инвазивный вид морских организмов, который угрожает местной экосистеме и рыбным ресурсам. Об этом пишет Daily Mail.

Особенность вида заключается в том, что задний проход исчезает и появляется при нужде. Вид входит в список ста самых опасных инвазивных организмов в мире.

Ученые считают, что морской орех привезли в Адриатическое море грузовые суда, после чего он быстро приспособился к новым условиям. Теперь гребневики распространяются в Венецианской лагуне, мешая рыбакам и активно поедая планктон, рыбью икру и личинки рыб, препятствуя размножению местных обитателей.

Увеличение численности морского ореха в последние годы связано с глобальным потеплением. Рост температуры воды и достаточное количество соли обеспечили благоприятные условия для размножения вида. Эксперты предупреждают, что рост популяции может продолжиться, а это повышает риски для адриатической рыболовной отрасли, объем которой оценивается в миллиарды евро.

Ранее руководитель Департамента природы Москвы Юлия Урожаева сообщила, что столица уже несколько лет готовится к климатическим изменениям.

