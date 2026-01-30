Реклама

Экономика
18:55, 30 января 2026Экономика

Россиян огорчили приходом весны

Синоптик Позднякова: Весна в 2026 году придет позже
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Весна в центральной части России в 2026 году наступит позже. Своим прогнозом с изданием «Абзац» поделилась ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По расчетам синоптика, темпы потепления в 2026 году будут ниже, чем в 2025-м. Температура поднимется до весенних показателей только в последней декаде марта, считает Позднякова. Правда, весна в прошлом году также была далека от климатической нормы, заметила метеоролог — в 2025-м и январь, и февраль, и март выдались очень теплыми. Поэтому и ранний приход весны был скорее исключением, чем правилом, объяснила она.

На фоне глобального потепления сроки прихода метеорологической весны смещаются. Если прежде сезон наступал в среднем 30-31 марта, то теперь это происходит на неделю раньше.

Раннего наступления весны москвичам в этом году ждать не стоит. Морозы задержатся в Москве до середины февраля — оттепель придет в столицу только во второй половине месяца.

