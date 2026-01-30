Реклама

Культура
18:00, 30 января 2026Культура

Внук Пугачевой пожаловался на неудобства перелетов в бизнес-классе

Певец Никита Пресняков пошутил о неудобствах путешествий бизнес-классом
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Никита Пресняков выложил видео из бизнес-класса самолета, в котором раскритиковал сервис. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Внук певицы Аллы Пугачевой во время полета из Испании, куда ездил с гастролями, записал несколько шуточных видео, в которых поиронизировал над «проблемами богатых». Среди претензий, который предъявил к первому классу артист, были слишком большой телевизор, недостаточное количество свободного места, а также отсутствие комфорта.

Также Никита, получив тарелку дорогих сыров на свой столик, предложил уволить стюардессу за то, как она принесла ему закуски. «Знаю свою аудиторию, могут не понять сарказм. Это все шутки», — заявил певец в конце ролика.

Ранее живущий в США музыкант Никита Пресняков объяснил, почему иногда допускает ошибки в написании английских слов. По его мнению, все дело в проблемах с мозгом.

