Водителей в России призвали вооружиться силиконовыми смазками

Автоэксперт Попов: Зимой уплотнители в авто нужно обработать силиконовой смазкой

Зимой водителям в России стоит обработать уплотнители автомобилей специальной силиконовой смазкой. Сделать это ради комфортной эксплуатации машины в холодную погоду призвал автоэксперт Дмитрий Попов, пишет RT.

Специалист рассказал, что для того чтобы машина не замерзла, во время мойки в холодное время года стоит включить печку в салоне на полную мощность. Тогда горячий воздух будет выдавливать воду, которая попадает в уплотнитель.

«А вообще резинки надо в начале зимы обработать силиконом. Есть специальные силиконовые смазки. Помазать все резинки силиконом для того, чтобы они не смерзались», — посоветовал Попов.

Автоэксперт заявил, что зимой при ежедневной эксплуатации машины нужно мыть ее раз в 2-3 недели. При этом мойка будет эффективной и защитит авто от воздействия реагентов, если в конце обработать транспортное средство воском. В противном случае на покрытии могут образоваться микротрещины и ржавчина, предупредил Попов.

Ранее эксперты выяснили, что в 2025 году россиянам стало дороже содержать свои машины. Расходы увеличились на 46 процентов по сравнению с 2024 годом.