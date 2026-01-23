Россиянам стало дороже содержать свои машины

«Авто.ру»: Содержание автомобилей обошлось россиянам на 46 % дороже

Содержание автомобилей в 2025 году обошлось россиянам на 46 процентов дороже, чем в 2024-м, пишет «Авто.ру» со ссылкой на данные аналитиков ВТБ. Сильнее всего выросли траты на заправках, автомойках и в сервисах.

За прошлый год автовладельцы из числа клиентов банка потратили на топливо 226 миллиардов рублей (плюс 45 процентов год к году). Средний чек на заправках составил 1,4 тысячи рублей (плюс 7 процентов). На ремонт россияне потратили 1,9 миллиарда (это на 55 процентов больше, чем в 2024-м). Средний чек на СТО составил 5,8 тысячи рублей. Расходы на мойках составили 7,2 миллиарда рублей (плюс 70 процентов).

В декабре 2025 года россияне приобрели новых машин на общую сумму 487,4 миллиарда рублей, что на 25 процентов превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Расходы на покупку автомобилей в декабре оказались на 7,7 процента больше, чем в ноябре 2025 года, когда было потрачено 452,6 миллиарда рублей. Относительно декабря 2024 года объем вырос на 24,3 процента (тогда он составил 392,1 миллиарда).