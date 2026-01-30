Военкор раскрыл цели ночного удара ВС России

Военкор Коц: ВС России нанесли удар по целям в нескольких городах Украины

Российские военные в зоне спецоперации в ночь на 30 января нанесли массированный удар. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его словам, цели были поражены в городе Запорожье и Славянско-Краматорской агломерации. Также военкор рассказал об ударе по промышленному объекту в Васильковке Днепропетровской области.

Вечером 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился приостановить удары по Киеву и другим городам Украины. Представитель Вашингтона сообщил, что лично попросил об этом президента РФ в связи с экстраординарными холодами.

Однако на фоне сообщений Трампа о якобы имеющей место договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный налет. По информации Минобороны России, атаке подверглись пять регионов РФ.