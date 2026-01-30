ТАСС: ВСУ перебросили из Львова в Харьковскую область элитные заградотряды

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Харьковскую область элитные заградотряды из Львова, чтобы предотвратить дезертирство. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«Командование ВСУ с целью пресечения многочисленных случаев самовольного оставления частей перебрасывает в Харьковскую область элитные заградотряды из Львова», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что, в частности, в регион были переброшены бойцы 17-го центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ накануне понесли большие потери в Харьковской области. По сведениям российских военных, речь идет о потерях в 157-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Бойцы подразделения сражались в селе Волчанские Хутора.