20:13, 30 января 2026

Зеленский назвал приоритетные цели для защиты от российских дронов

Зеленский поручил усилить защиту от дронов в Херсоне, Никополе и Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Воздушным силам и Министерству обороны страны усилить защиту от российских беспилотников в Херсоне, Никополе и приграничных районах Сумской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничных общинах Сумщины», — написал он.

Политик также поручил ведомствам масштабировать противодействие российским беспилотникам «Герань» и распространять опыт успешных украинских подразделений в Вооруженных силах.

Ранее Зеленский раскрыл подробности договоренностей об остановке ударов по объектам энергетики между Москвой и Киевом. Он отметил, что если Россия воздержится от ударов по энергообъектам, то Украина поступит аналогичным образом.

