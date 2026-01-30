Зеленский назвал приоритетные цели для защиты от российских дронов

Зеленский поручил усилить защиту от дронов в Херсоне, Никополе и Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Воздушным силам и Министерству обороны страны усилить защиту от российских беспилотников в Херсоне, Никополе и приграничных районах Сумской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничных общинах Сумщины», — написал он.

Политик также поручил ведомствам масштабировать противодействие российским беспилотникам «Герань» и распространять опыт успешных украинских подразделений в Вооруженных силах.

