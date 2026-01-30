Реклама

11:57, 30 января 2026

Зеленский озвучил параметры договоренностей об остановке ударов

Зеленский: Киев по договоренности с США не будет наносить удары по энергетике РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Киев по договоренности с США не будет наносить удары по энергетике России, если Москва воздержится от атак по энергетике Украины. Параметры договоренности об остановке ударов озвучил украинский президент Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Если Россия не наносит ударов по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, — мы не будем наносить удары по их энергетике», — заявил украинский лидер.

Он также дал понять, что Москва и Киев не вели прямых переговоров по поводу приостановки атак. Зеленский отметил, что посредником между сторонами выступил Вашингтон.

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.

