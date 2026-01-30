Зеленский: Украина не считает компромиссом территориальные уступки

Украина не согласна с двумя пунктами мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта с Россией и не считает компромиссом территориальные уступки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Новости.LIVE» в Telegram.

«Мы считаем, что жесткие требования к Украине — это не компромисс, это нарушение территориальной целостности», — подчеркнул политик.

Зеленский раскрыл причины несогласия с планом Трампа, при этом признав, что компромиссный мирный план должен включать в себя условия обеих сторон конфликта, а не только Украины. По его словам, текст окончательного соглашения об урегулировании конфликта должен быть подписан на уровне глав государств.

Ранее Зеленский ответил отказом на приглашение президента России Владимира Путина в Москву для обсуждения урегулирования конфликта.