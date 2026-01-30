Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 30 января 2026Бывший СССР

Зеленский захотел назначить уполномоченного по Белоруссии

Зеленский заявил о желании назначить уполномоченного по Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет назначить уполномоченного по Белоруссии. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Я не назначил уполномоченного по Беларуси. Хочу назначить. Хочу встретиться с несколькими дипломатами», — заявил Зеленский.

По его словам, для роли уполномоченного по Белоруссии украинский лидер хотел бы видеть «сильного человека».

Ранее он заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могу пригласить его в Киев». Зеленский отказался ехать к Путину в Москву и сделал важное заявление о следующей встрече с Россией

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Долю отечественных программ для удаленки назвали критически низкой

    Мужчина незаконно пересек границу на судне контрабандистов ради тайной второй жены

    Хирурги показали фото с забытым в животе россиянки четыре года назад предметом

    Зеленский захотел назначить уполномоченного по Белоруссии

    Силовики ворвались в женскую баню в российском городе со странным объяснением

    Второй авианосец типа Ford ВМС США впервые вышел в море

    Министр обороны обратился к находящимся в зоне СВО бойцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok