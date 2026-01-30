Зеленский захотел назначить уполномоченного по Белоруссии

Зеленский заявил о желании назначить уполномоченного по Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет назначить уполномоченного по Белоруссии. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Я не назначил уполномоченного по Беларуси. Хочу назначить. Хочу встретиться с несколькими дипломатами», — заявил Зеленский.

По его словам, для роли уполномоченного по Белоруссии украинский лидер хотел бы видеть «сильного человека».

Ранее он заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона.