Бельгийский политик Годефриди обвинил Зеленского в открытом вымогательстве

Бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди заявил, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы в исполнении интересов России свидетельствуют о потере политиком способности к дипломатии и его обращении к отрытому вымогательству. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, Европа превратилась в банкомат Украины. «Европа обязалась выплатить сумму в 280 миллиардов евро (…) И что же делает господин Зеленский после получения этого потока денег? Он публично обвиняет Европу в выполнении указаний [президента России] Владимира Путина <…> из-за отказа незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе», — отметил он.

Годефриди считает, что от безвыходности украинский лидер обратился к самым примитивным приемам в общении с иностранными партнерами, навешивая на них ярлыки и требуя максимальной демонстрации лояльности Киеву. «Это не дипломатия. Это риторика вымогательства», — подчеркнул он.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина оказалась в безвыходном положении на переговорах из-за потери интереса Запада и усиления ударов Вооруженных сил России. По его словам, это приближает крах власти Зеленского. По мнению Риттера, наблюдается «сдвиг внутри Европы», когда «украинская игра» отходит на второй план.