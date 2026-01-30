Реклама

12:09, 30 января 2026

Жена российского бизнесмена отметила день рождения в музее Dior в Париже

Жена бизнесмена Те Ольга Карпуть отметила день рождения в музее Dior в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Olga Karput

Жена российского бизнесмена Павла Те, основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть отметила день рождения в бутике-музее Dior в Париже. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам бизнесвумен, праздничным утром муж накрыл ей завтрак, который состоял из шампанского и блинов с йогуртовой намазкой, лососем и черной икрой. Затем она получила приглашение на кутюрное шоу Chanel, в честь чего супруг отвез ее за покупками и подарил украшения данной марки.

Также глава компании «Капитал Груп» (Capital Group) приготовил избраннице сюрприз — организовал празднование 43-летия в историческом магазине Dior на авеню Монтень.

«Нас ждала ночь в закрытом музее с экскурсией, парфюмерный мастер-класс с созданием собственного аромата, коктейль в сьюте [эксклюзивных частных апартаментах] Dior (...) и ужин с мишленовским поваром Янником Аллено прямо в стенах модного храма. В этом историческом особняке когда-то устраивал дефиле сам месье Диор», — раскрыла подробности Карпуть.

В марте 2024 года сообщалось, что Павла Те объявили в розыск в Киргизии по подозрению в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева (известного как Коля Киргиз).

